Chicago'da Propan Tankı Taşıyan Kamyon Patladı

Chicago'da Propan Tankı Taşıyan Kamyon Patladı
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ABD'nin Chicago kentinde seyir halindeki propan tankı taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu sürücü yaralandı, 4 evde hasar meydana geldi. Patlamanın sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi.

- ABD'de propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyon patladı

CHICAGO - ABD'nin Chicago kentinde propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyonun patlaması sonucu sürücü yaralandı, çevredeki 4 ev hasar gördü.

ABD'nin Chicago kentinde propan tankının bulunduğu seyir halindeki bir kamyon patladı. Sürücü yaralanırken, patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı. 4 evde hasar meydana geldi. Patlamanın kamyonun arkasındaki propan tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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