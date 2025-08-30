Chicago Belediye Başkanı'ndan Trump'a Göçmen Karşıtı Operasyonlara Direniş Planı

NEW ABD'de Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Başkan Donald Trump'ın kente ulusal muhafızları konuşlandırarak yapmayı planladığı göçmen karşıtı operasyonlarına karşı nasıl direneceğine dair planları ortaya koyan bir kararname yayınladı.

Söz konusu kararnameyi imzalamadan önce medyaya konuşan Johnson, Trump yönetimine eleştiride bulundu.

Johnson, "Askerileştirilmiş göçmenlik uygulamaları görebiliriz. Ulusal Muhafız birlikleri de görebiliriz. Hatta sokaklarımızda aktif görevdeki askerler ve silahlı araçlar bile görebiliriz. Biz bunu talep etmedik. Halkımız bunu talep etmedi, ancak yine de buna yanıt vermek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

CNN'nin haberine göre Johnson'ın kararnamesi "federal hükümetten artan tehditlere" karşı şehrin kurumlarına ve kolluk kuvvetlerine rehberlik ve talimatlar sağlıyor.

Kararnamede, Chicago polisinin "Sivil göçmenlik uygulamaları da dahil olmak üzere ortak kolluk kuvvetleri devriyelerinde, tutuklama ve diğer benzeri operasyonlarında federal ajanlarla işbirliği yapmayacağını" teyit ediyor.

Belediye departmanlarına, Chicagoluların haklarını ihlal eden federal hükümetin koordineli çabalarına karşı "mevcut tüm yasal yolları kullanmaları" talimatı verilen kararnamede, Chicago'da görev yapan federal görevlilere de operasyonları sırasında "maske takmaktan kaçınmaları, vücut kameraları kullanmaları ve kendilerini halka isim ve rozet numaralarıyla tanıtmaları" isteniyor.

Belediye başkanının kararnamesinde ayrıca, Trump'ın göçmenlik uygulamaları için Chicago'ya askeri güç konuşlandırmaktan "vazgeçmesi" çağrısı da tekrarlanıyor.

Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, başkent Washington D.C'de güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuş, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını açıklamıştı.

Washington D.C'ye ulusal muhafızları konuşlandıran Trump, bu hafta da Chicago kentinde meydana gelen şiddet olaylarını gerekçe göstererek Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştirmiş, göçmen karşıtı operasyonlar için kente ulusal muhafızları gönderebileceğini belirtmişti.

Belediye Başkanı Johnson da, Trump'ın ABD'nin üçüncü büyük şehrine federal asker gönderme planını kınayarak, "Bu açıkça anayasaya aykırı. Yasadışı ve maliyetli. Şehirlere asker göndermek toplum güvenliğini sağlamanın bir yolu mu? Kesinlikle hayır." ifadelerini kullanmıştı.