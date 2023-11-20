Chhath Festivalini Kutlayan Nepalliler, Bagmati Nehri Kıyısında Adaklar Adadı
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KATHMANDU, 20 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Bagmati Nehri kıyısında düzenlenen Chhath festivali sırasında gün doğumunda ibadet eden halk, 20 Kasım 2023. Güneşe adanan Chhath festivalinde halk, güneşin doğuşu ve batışı süresince adaklar adıyor.
KATHMANDU, 20 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki Bagmati Nehri kıyısında düzenlenen Chhath festivali sırasında gün doğumunda ibadet eden halk, 20 Kasım 2023. Güneşe adanan Chhath festivalinde halk, güneşin doğuşu ve batışı süresince adaklar adıyor. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel