Üye Girişi
Haberler
Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi

 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu

Chengdu ile Viyana Arasında Yeni Direkt Uçuş Hattı Açıldı

Chengdu ile Viyana Arasında Yeni Direkt Uçuş Hattı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Chengdu şehrini Avusturya'nın Viyana kenti ile bağlayan yeni direkt yolcu uçuşu hizmete girdi. Hainan Havayolları tarafından işletilen hat, haftada üç seferle yolculara hizmet verecek.

CHENGDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'yu Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bağlayan direkt yolcu uçuş rotası pazar günü hizmete girdi.

Pazar günü yerel saatle 02.49'da Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağı, 10 saat 20 dakikalık yolculuğun ardından yerel saatle 06.00'da Viyana'ya ulaştı ve yeni rotanın ilk seferini gerçekleştirdi.

Hainan Havayolları tarafından işletilen rotada salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gidiş-dönüş seferi düzenlenecek. Dönüş uçuşu Viyana'dan yerel saatle 12.30'da havalanacak ve 9 saat 40 dakika sonra ertesi gün sabah saat 05.10'da Chengdu'ya inecek.

Chengdu ve Viyana, müzik, sanat, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliği yapıyor. Hainan Havayolları Pazarlama Komitesinden Zhang Naifu, yeni hava rotasının iki şehrin insanları arasındaki etkileşimi artırmasını umduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
img

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu
img

Icardı'den Wanda'ya şok suçlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.