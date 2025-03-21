Chengdu ile Tokyo Arasındaki Hava Rotası Yeniden Başladı

CHENGDU, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu ile Japonya'nın başkenti Tokyo'yu birbirine bağlayan hava rotası yeniden açıldı.

Air China tarafından işletilen CA459 sefer sayılı uçak, cuma günü sabah saatlerinde Narita Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere 139 yolcusuyla havalandı.

Air China'nın verdiği bilgilere göre uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 kez gidiş-dönüş olarak düzenlenecek. Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerde yerel saatle 10.20'de Chengdu'dan kalkan uçak, 15.50'de Tokyo'ya varırken, dönüş uçağı yerel saatle 17.30'da Tokyo'dan kalkıp 22: 50'de Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na iniyor.

Chengdu ile Tokyo arasında Haziran 2011'de başlatılan hava rotası, Kovid-19 pandemisi nedeniyle askıya alınmıştı. Air China'dan Lu Jiangkuan, yaz ve sonbahar boyunca uçuş sıklığının haftada 5 kez gidiş-dönüş olarak artırılacağını söyledi.

Chengdu çok sayıda Japon şirketine ev sahipliği yapıyor. Kentin ticaret bürosunun verilerine göre 2019-2023 yılları arasında Chengdu ile Japonya arasında kümülatif ithalat ve ihracat 176,4 milyar yuana (yaklaşık 24,3 milyar ABD doları) ulaşmış durumda. Hava rotasının yeniden başlamasıyla, Chengdu ile Tokyo arasındaki ticaret, turizm ve kültür alışverişinin daha da kolaylaşması bekleniyor.