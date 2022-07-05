Chengdu'daki İkiz Dev Panda Kardeşler Doğum Günlerini Kutladı CHENGDU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentindeki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde özel doğum günü "pastasının" ve elmaların tadını çıkaran ikiz dev pandalar He Hua (sağda) ve He Ye, 4 Temmuz 2022. CHENGDU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentindeki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde özel doğum günü "pastasının" ve elmaların tadını çıkaran ikiz dev pandalar He Hua (sağda) ve He Ye, 4 Temmuz 2022. Dişi ve erkek ikiz panda kardeşler He Hua ile He Ye, ikinci doğum günlerini Pazartesi günü Chengdu'da kutladı. (Fotoğraf: Shen Bohan) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Araştırma Güncel Haberler

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