Chengdu'daki İkiz Dev Panda Kardeşler Doğum Günlerini Kutladı

CHENGDU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentindeki Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde özel doğum günü "pastasının" ve elmaların tadını çıkaran ikiz dev pandalar He Hua (sağda) ve He Ye, 4 Temmuz 2022. Dişi ve erkek ikiz panda kardeşler He Hua ile He Ye, ikinci doğum günlerini Pazartesi günü Chengdu'da kutladı. (Fotoğraf: Shen Bohan)

