Chengdu'da 2025 Dünya Oyunları'nda Kadınlar Wake Surf Skim Dalında Madalya Dağıtıldı

2025 Dünya Oyunları'nda su kayağı ve wakeboard kadın kategorisinde wake surf skim dalında altın madalya Kanada'nın Bailey Rush'a, gümüş madalya Ukrayna'nın Sonya Sokolova'ya, bronz madalya ise Güney Kore'nin Moon Joohee'sine verildi.

CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Su Kayağı ve Wakeboard müsabakası kadınlar kategorisi wake surf skim dalında altın madalya kazanan Kanadalı Bailey Rush (ortada), gümüş madalya kazanan Ukraynalı Sonya Sokolova (solda) ve bronz madalya kazanan Güney Koreli Moon Joohee ödül töreninde poz veriyor, 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

