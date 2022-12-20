Chengdu-Chongqing Ekonomik Çevresinin İnşası Son Hızla Sürüyor

CHENGDU/CHONGQİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Önemli bir bölgesel kalkınma stratejisi olan Çin'in güneybatısındaki Chengdu-Chongqing ekonomik çevresi, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulan bir raporda altı çizilen "koordinasyon içinde bölgesel kalkınmanın" ışığında parlıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Chengdu-Dazhou-Wanzhou hızlı tren demiryolunda inşa halindeki bir tünel görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

CHENGDU/CHONGQİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Önemli bir bölgesel kalkınma stratejisi olan Çin'in güneybatısındaki Chengdu-Chongqing ekonomik çevresi, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunulan bir raporda altı çizilen "koordinasyon içinde bölgesel kalkınmanın" ışığında parlıyor.

Tamamlandığında iki kent arasında seyahat süresini sadece 50 dakikaya indirecek olan Chengdu-Chongqing yüksek hızlı demiryolunun orta hattının inşaatının temeli 28 Kasım'da atıldı.

Merkezi Chengdu olan Sichuan eyaleti ile Chongqing Belediyesi, ekonomik çevrenin inşası kapsamında sadece 2022 yılında 188,95 milyar yuan (yaklaşık 27,1 milyar ABD doları) yatırımla 160 büyük proje gerçekleştirdi.

Çin'in batısında iç kesimde yer alan iki şehrin gelişimi ve entegrasyonu açısından ulaşımın iyileştirilmesi daima bir öncelik oldu. İnşası devam eden çok sayıda yüksek hızlı tren hattına ek olarak, Sichuan ile Chongqing'i birbirine bağlayan şehirlerarası otoyolların sayısı 20'ye ulaşırken dünya standartlarında bir havalimanı kümelenmesi de şekilleniyor.

Enerji sektöründe ise, büyük Sichuan-Chongqing doğalgaz üretim üssünün yılın ilk yarısındaki üretimi 32 milyar metreküpü aştı. Sichuan-Chongqing 1000 kilovat UHV AC elektrik iletim projesi ve güney Sichuan-batı Chongqing doğalgaz boru hattı sorunsuz olarak ilerliyor.

Chongqing Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktör Yardımcısı Huang Zhi, "Altyapıyı güçlendirmek ve üretim faktörlerinin serbest akışını ve verimli bir şekilde toplanmasını teşvik etmek için çok çalışacağız" dedi.

Bu arada Sichuan ile Chongqing'in avantajlı sanayileri entegrasyon ve tanıtım gerçekleştiriyor.

FAW-Volkswagen Automotive Ltd. Şti. Chengdu şubesinin üretim departmanı şefi Li Zhiqiang, "95 ana tedarikçimizden 12'si Chongqing'de bulunuyor, bu durum da risklerimizi ve maliyetlerimizi etkili bir şekilde azalttı" dedi.

Li, biri Yangtze Nehri ile deniz yolunu birbirine bağlayan olmak üzere çeşitli taşımacılık yöntemleri sayesinde Chongqing'in şirketin önemli bir lojistik dağıtım merkezi haline geldiğini söyledi.

Otomobil ve elektronik gibi avantajlı endüstrilerinin dönüşümünü ve bir üst düzeye çıkarılmasını teşvik etmeyi hedefleyen Sichuan ile Chongqing, ortaklaşa bir endüstriyel zincir arz ve talep bilgi kenetlenme platformu oluşturmak, yabancı yatırımı çekmek ve endüstriyel işbirliği bölgeleri kurmak için özel bir ofis kurdu.

Sichuan ve Chongqing, işbirliklerini daha da derinleştirerek, temel bilimsel araştırma ve yeniliğin eksikliklerini çözmeyi ve büyük teknik zorluklar üzerine bilimsel araştırma yürütmeyi amaçlayan bir "batı bilim şehri" inşa etmek için de el ele verdi.

Bu yılın Eylül ayında, Chongqing metropol alanı geliştirme planı resmi olarak yayınlandı ve Sichuan'ın Guang'an şehri plana dahil edildi.

Chongqing Belediyesi kalkınma ve reform komisyonu müdür yardımcısı Zhu Jiang, "Planlama, politika koordinasyonu, işbirlikçi inovasyon ve ortak inşaat ve paylaşımda bir dönüm noktası olan plan, idari engelleri ortadan kaldırdı ve umarım, eyaletler arası kentsel kümelenme ve metropol alanının gelişimi için deneyimlerimizi biraraya getirebiliriz" dedi.