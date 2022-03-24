CHELSEA'Yİ SATIN ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI, ŞİMDİ DE ABRAMOVİCH'E MALİKHANE SÖZÜ

CHELSEA'yi satın alacağını açıklayınca gündeme gelen Muhsin Bayrak, reklam yaptığı tepkileri üzerine basın toplantısı düzenledi. Chelsea'yi almaktan vazgeçtiğini söyleyen Muhsin Bayrak, Rus iş insanı Roman Abramovich ile ilişkilerinin devam ettiğini, kabul ederse kendisine Bodrum'da helikopter pisti olan bir malikane hediye etmek istediğini söyledi.

Roman Abramovich'in satışa çıkardığı İngiliz kulübü Chelsea için Türk iş insanı Muhsin Bayrak teklif verdiğini açıklayınca gündeme geldi. Ancak verilen üç resmi teklifte Bayrak'ın şirketinin olmadığı ortaya çıktı. Reklam yaptığı tepkileri üzerine Bayrak, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

"SATIŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR SAMİMİ DEĞİLDİ"

Muhsin Bayrak satış sürecinde yaşananları samimi bulmadıklarını, bu nedenle çekildiklerini öne sürdü.

Bayrak, 'Yaklaşık 20 gündür Chelsea futbol takımı ile ilgili bir gündem var. Bu süreçte bu futbol kulübünün alımıyla alakalı bir çok şey değiştirildi. Biz de bununla beraber değişik yerlere başvurular yaptık. Bundan sonra bize cevap geldi. Size geri dönüş yapacağız dediler. Başvuru süresi cuma günü bitiyordu. Mesai bitiminden sonra, 'Satışı İngiltere devleti yapmayacak Rain Bank diye bir bankaya verildi' içeriğinde bir bilgi geldi. Bu süre içerisinde Chelsea futbol kulübünün yönetiminde yer alan bir futbolcu, yüzde 4 komisyon karşılığında aracı olmayı, bizi diğer tekliflerin önüne geçirmeyi önerdi. Bu bize pek güven vermedi" dedi.

"KULÜBÜ DIŞARDAN BİRİNE SATMAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kim olursa olsun bu futbol kulübünün dışardan birine satılmayacağını düşündüğünü belirten Bayrak "Başvurumuzu yaptık, banka yetkilileri başvurumuzu kabul etti. Bize gelen cevap, 'Ayın 18'inde başvuru sona ermiş olabilir, biz sizin teklifini alıyoruz ve kabul ediyoruz' oldu. Sonraki süreçte futbol kulübünün yöneticilerinden bize ulaşanlarla görüştük. 2 milyar sterlin gibi bir teklifte bulunacağımızı söyledik. Dediler ki, 2 milyar sterlin düşük, 2,5 milyar sterlin teklif verdik. Hatta stadın yenilenmesi için de harekete geçtik. Prof. Mimar Barbaros Sağdıç'ın tasarımıyla çok güzel bir stad yapacağımızı taahhüt ettik" dedi.

"BU BELİRSİZLİK HEM İSMİMİZİ HEM ÜLKEMİZİ YIPRATIYOR"

Bu aşamadan sonra beklemeye alındıklarını söyleyen Bayrak, "Ortada bir belirsizlik var. Ne evet ne de hayır diyorlar. Dolayısıyla bizim de hem ismimiz, hem şirketimiz, hem de ülkemizin ismi yıpranıyor. Bu da bizi rahatsız ediyor. Biz bu beklentiden samimi bir cevap çıkmayacağını düşünüyoruz. Belirsizlik devam ettiği için bugün bu işe noktayı koyuyoruz. Chelsea futbol takımının satışından çekiliyoruz, reddedilmiyoruz" şeklinde konuştu,.

"ABRAMOVİÇ'E HELİKOPTER PİSTİ OLAN BİR MALİKANE HEDİYE ETMEK İSTERİM"

Futbol kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç ile görüşmelerinin ise devam edeceğini ifade eden Bayrak, "Chelsea üzerinden değil, Türkiye'deki yatırımlardan dolayı devam edecek. Şu an tekneleri Bodrum'a geldi. Bizim iş görüşmelerimiz devam edecek. Eğer kabul ederse, ülkemizi seçtiği için, Bodrum'da helikopter pisti de olan bir malikaneyi hediye etmek isterim" dedi.