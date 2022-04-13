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Chelsea'nin satışında sona geliniyor

AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için dört resmi başvuru yapıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için dört resmi başvuru yapıldı. Potansiyel alıcıların yarın tekliflerini vermesi bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, aralarında Abramoviç'in de yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramoviç'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.

Chelsea'nin satışında sona geliniyor

Chelsea'nin satışında sona geliniyor

Chelsea'nin satışında sona geliniyor

AA / Bilal Acar - Güncel

Ukrayna, England, Chelsea, Rusya, Güncel, Haberler

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