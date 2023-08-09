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Chattogram'da Şiddetli Sağanak Yağışlar Yol Trafiğini Felç Etti

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Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan liman kenti Chattogram'ı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağışlar, alçak bölgeleri sular altında bıraktı. Pazartesi günü kaydedilen bu yılki en şiddetli sağanak yağışla birlikte şehirdeki karayolu trafiği felç oldu. Ülkenin önde gelen liman kentinin bazı bölgelerinde yollar, geçitler ve yan yollar diz boyuna ulaşan suların altında kalırken, işlerine gidip gelenler ve milyonlarca kent sakini büyük zorluklarla karşılaştı.

CHATTOGRAM, 9 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan liman kenti Chattogram'ı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağışlar, alçak bölgeleri sular altında bıraktı. Pazartesi günü kaydedilen bu yılki en şiddetli sağanak yağışla birlikte şehirdeki karayolu trafiği felç oldu. Ülkenin önde gelen liman kentinin bazı bölgelerinde yollar, geçitler ve yan yollar diz boyuna ulaşan suların altında kalırken, işlerine gidip gelenler ve milyonlarca kent sakini büyük zorluklarla karşılaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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