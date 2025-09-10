Haberler

Charlie Kirk Utah Valley Üniversitesi'nde Silahlı Saldırıya Uğradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki etkinlikte boynundan vurularak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. Trump, Kirk için dua edilmesi gerektiğini açıkladı.

(ANKARA)- Muhafazakar yorumcu ve aktivist, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'tesindeki kampüs etkinliğinde konuşma yaptığı sırada boynundan vuruldu. Polis, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Utah – Turning Point USA'nın kurucusu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlediği bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, etkinlik esnasında tek el ateş edildi ve Kirk boynundan vurularak hastaneye kaldırıldı. Üniversite yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olan ve gençlik aktivist grubunun başkanın kampanyaları için onlarca milyon dolar topladığı tahmin edilen Kirk, "American Comeback Tour" adı verilen bir etkinlik için Utah'ın Orem kentindeki üniversitedeydi.

ABD Başkanı Donald Trump da Kirk'le ilgili mesaj yayımladı. Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, "Vurulan Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. Tanrı onu korusun!" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur maaş promosyonunda ilk rakamlar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

Memurları mest edecek rakamlar! 90 ile 138 bin TL arası ödenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.