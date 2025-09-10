Charlie Kirk Utah Valley Üniversitesi'nde Silahlı Saldırıya Uğradı

(ANKARA)- Muhafazakar yorumcu ve aktivist, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'tesindeki kampüs etkinliğinde konuşma yaptığı sırada boynundan vuruldu. Polis, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Utah – Turning Point USA'nın kurucusu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlediği bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, etkinlik esnasında tek el ateş edildi ve Kirk boynundan vurularak hastaneye kaldırıldı. Üniversite yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olan ve gençlik aktivist grubunun başkanın kampanyaları için onlarca milyon dolar topladığı tahmin edilen Kirk, "American Comeback Tour" adı verilen bir etkinlik için Utah'ın Orem kentindeki üniversitedeydi.

ABD Başkanı Donald Trump da Kirk'le ilgili mesaj yayımladı. Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, "Vurulan Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. Tanrı onu korusun!" dedi.