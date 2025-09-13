Charlie Kirk'ün Eşi, 'The American Comeback Tour' Devam Edecek' Dedi

ABD'de, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, kocasının başlattığı tartışma etkinliği "The American Comeback" turunun devam edeceğini belirtti.

The New York Post'un haberine göre, Erika Kirk, saldırıdan 2 gün sonra eşinin Arizona'daki podcast stüdyosundan yaptığı canlı yayında konuya ilişkin konuştu.

Kirk, tartışma etkinliği "The American Comeback Tour"un sonbaharda planlandığı şekilde süreceğini ifade etti.

Gelecek yıllarda daha fazla etkinlik olacağını belirten Kirk, eşinin "vatanseverlik, inanç ve Tanrı sevgisi mesajı verdiği için" öldürüldüğü değerlendirmesinde bulundu.

Kirk, turun bir sonraki durağının 18 Eylül'de Colorado Eyalet Üniversitesi'nde olacağını, ayrıca eşinin yürüttüğü radyo ve podcast programlarının da devam edeceğini belirtti.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Cinayetin şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi gözaltına alınmıştı.