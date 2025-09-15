Charlie Kirk'ün Cinayetindekİ DNA Bulguları Şüpheliyle Eşleşti

NEW ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü yerin yakınında bulunan tüfeğin etrafına sarılı bir havludaki bulguların, cinayetle suçlanan 22 yaşındaki sanık Tyler Robinson'ın DNA'sıyla eşleştiğini bildirdi.

Patel, Amerikan haber kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada, Kirk cinayetinin şüphelisi Robinson'ın DNA'sıyla, cinayetin işlendiği silahın sarılı olduğu bir havlu ve tüfeğin ateşlendiği çatıda bulunan bir tornavidadaki bulguların aynı olduğunu belirtti.

Robinson'ın, silahlı saldırıdan önce Kirk'ü öldürme fırsatı bulduğuna dair paylaştığı bir mesajı tespit ettiklerini söyleyen Patel, sanığın bu fırsatı değerlendirme planını da nota eklediği bilgilerini paylaştı.

Patel, "Şüpheli, 'Charlie Kirk'ü alt etme fırsatım var ve bunu değerlendireceğim' yazan bir mesaj paylaşmış. Bu not, silahlı saldırıdan önce yazılmış." dedi.

Utah yetkilileri, ülkenin en büyük siyasi örgütlerinden biri olan Arizona merkezli Turning Point USA'nın kurucusu ve ABD Başkan Donald Trump'a çok yakın bir isim olan Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak Robinson'a karşı yarın idam istemiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.