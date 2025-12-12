Haberler

ABD'de aktivist Kirk'ün cinayet şüphelisi ilk kez hakim karşısına çıktı

Güncelleme:
ABD'de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ilk kez duruşmaya çıktı. Suçlamalar üzerine ön duruşmaların 2026'da başlaması bekleniyor.

ABD'de 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün cinayet şüphelisi 22 yaşındaki Tyler Robinson, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Amerikan basınındaki haberlere göre, yarısı basına açık gerçekleştirilen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan Robinson, hakkındaki suçlamaları kabul ya da reddetmedi.

Duruşmada, daha çok davanın şeffaflığı ve halkın davaya erişilebilirliği üzerine odaklanıldı.

Suçlamalara ilişkin ön duruşmaların 18 Mayıs 2026'da başlaması bekleniyor.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

