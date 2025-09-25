Haberler

Charlıe Kirk Suikastı Sonrası ABD'de Siyasi Kriz Algısı Artıyor

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e yönelik suikast sonrası yapılan araştırma, ABD'deki seçmenlerin yüzde 79'unun ülkenin siyasi krizde olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmaya katılan Demokratların yüzde 93'ü, bağımsızların yüzde 84'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı bu görüşü destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle tanınan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün suikasta uğraması sonrası seçmenlerin yüzde 79'u "ülkenin siyasi krizde" olduğunu belirtti.

Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesinin 18-21 Eylül'de düzenlediği ve 1300'e yakın kayıtlı seçmenin katıldığı araştırmada, Kirk suikastının ABD siyasetine yönelik etkileri sorgulandı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 79'u "ABD'nin siyasi krizde olduğuna inandığını", yüzde 18'i ise aynı fikirde olmadığını ifade etti.

Suikast sonrası "ABD'nin siyasi krizde olduğu" görüşüne, Demokratların yüzde 93'ü, bağımsızların yüzde 84'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı destek verdi.

Katılımcıların yüzde 71'i, ABD'de "siyasi saikli şiddetin" "oldukça ciddi bir sorun" olduğunu, yüzde 22'si ise "ciddi bir sorun" olduğunu belirtti.

Araştırma analisti Tim Malloy, konuyla ilgili açıklamasında, "Kirk suikastı, ülkenin nereye gittiğine dair iki partili, apaçık endişeleri ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya, "ABD'de ifade özgürlüğünün korunması konusunda iyimserlik düşüyor" başlığı kullanıldı.

Kirk suikastı

Trump'a güçlü desteğiyle tanınan Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra hakkında idam cezası talep edilmişti.

Ulusal basındaki haberlerde ABD kamuoyunun, suikastın "siyasi saiklerle işlendiğini ve siyasi şiddet konusunda ulusal tartışmaları körüklediğine" inandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
