Charlie Hebdo'nun provakatif karikatürüne karşı çizimiyle ilgi toplayan Filistinli karikatürist, AA'ya konuştu

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Türkiye'deki deprem felaketiyle ilgili provokatif karikatürüne karşı yaptığı çizimle takdir toplayan Filistinli sanatçı Abrar Sabbah, çalışmasıyla "Türkiye'nin çok güçlü bir ülke, Türk halkının da pes etmeyen bir halk olduğu" mesajını vermek istediğini söyledi.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Türkiye'deki deprem felaketiyle ilgili provokatif karikatürüne karşı yaptığı çizimle takdir toplayan Filistinli sanatçı Abrar Sabbah, çalışmasıyla " Türkiye'nin çok güçlü bir ülke, Türk halkının da pes etmeyen bir halk olduğu" mesajını vermek istediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri, " Türkiye'de deprem. Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazısıyla paylaşan dergiye, sosyal medyada tüm dünyadan tepkiler devam ediyor.

Filistinli karikatürist, illüstratör ve grafik tasarımcısı 26 yaşındaki Sabbah da sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin karikatürünü yeniden düzenleyerek, "Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet, yeniden ayağa kalkacak!" paylaşımında bulundu.

Derginin sosyal medya hesabına da tasarımını gönderen Sabbah'ın eseri, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve internet kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Türkiye mezunu Filistinli sanatçı, Charlie Hebdo'ya tepki içerikli çalışmasını, çiziminin gördüğü ilgiyi ve Türkiye'deki depreme ilişkin düşüncelerini AA'ya anlattı.

"Acı çeken insanlarla alay edilmez"

Türkçeyi akıcı konuşan ve düşüncelerini, AA muhabirine Türkçe anlatmayı tercih eden Sabbah, "Bu yaşadığımız zor zamanlarda Charlie Hebdo'nun yaptığı karikatürü gördüm. Tabii milyonlarca insan gibi öfkelendim ve sessiz kalamadım. Bana göre bu bir karikatür olamaz. Karikatür, alay içerikli bir çalışmadır. Ancak acı çeken insanlarla alay edilmez." dedi.

Charlie Hebdo'nun bu çalışmasıyla her zaman yaptığı gibi "birçok insanın hakkına girdiğini" dile getiren Filistinli sanatçı, şöyle devam etti:

"Ben de buna karşılık belki birçok insanın söylemek istediği şeyi görsel çizim haline dönüştürdüm. Bu şekilde onlara bir cevap olarak 'Öyle çizmeyecektiniz, böyle çizecektiniz. Bir karikatür böyle olamaz.' diye mesaj göndermek istedim.

Aynı zamanda Türkiye'nin çok güçlü bir ülke, Türk halkının da çok güçlü ve pes etmeyen bir halk olduğu mesajını göndermek istedim. Umarım bu mesaj iyi bir şekilde ulaşmıştır. Bizim en güçlü silahımız kalemdir. Yazarak veya çizerek, bu şekilde daha kalıcı bir mesaj gönderebiliriz. Charlie Hebdo'nun karikatürüne cevaben verilecek mesajın kendi anladıkları dilden olmasını istedim."

Çalışmasıyla felaket anında insanlara moral verdi

Sosyal medyada çalışmasının kısa sürede büyük etkileşim almasına ilişkin de Sabbah, şunları kaydetti:

"Baya etkileşim aldı ve paylaşıldı. Amacım da buydu. Bu karikatürü yaparak hepimizin ortak mesajımızı duyurmak istedim. Çok sayıda olumlu geri dönüşler aldım. Şahsi hesabıma çok sayıda destek mesajı geldi. Örneğin, 'Biz sesimizi duyuramadık, sen söyleyemediklerimizi anlatmış oldun.' veya 'Acımız büyük ve moralimiz bozukken sen bize moral verdin." gibi mesajlar aldım."

"Kendi aileme zarar gelmiş gibi hissettim"

Üniversite okumak için bulunduğu Türkiye'de 6 yıl yaşayan Filistinli genç kadın, deprem felaketine ilişkin duygularını da şu sözlerle ifade etti:

"Bir Türk'ün hissettiği kadar acı hissettim. Allah Türkiye ve Suriye'de her iki halkın da yardımcı olsun. Kendim orada bulunuyormuşum gibi kendi aileme zarar gelmiş gibi hissettim. Oradaki insanları bir bir tanımasam bile hepimiz tek bir ümmetiz, tek bir aileyiz. İçimde büyük bir acı oluştu.

Zaten bu çaresizlikten dolayı kendim ne yapabilirim, nasıl bir katkıda bulunabilirim diye düşünerek bu çizimi yaptım. Yeteneğimi kullanarak bir karikatür ortaya çıkarmaya çalıştım. Umarım bu yanlış ulaştırılan (Charlie Hebdo) karikatürü böylelikle düzeltilmiştir."

"Türkiye tekrar ayağa kalkacak"

Türk halkının Filistinliler kadar Kudüs'e ve Filistin'e değer verdiğini dile getiren Sabbah, şöyle devam etti:

"Zaten bu ( Filistin davası) hepimizin davası elbette ama Türk kardeşlerimizin Filistin'e ilgisi ve duyguları daha çok bellidir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ve bakanların, Filistin veya Türkiye ile ilgili hitaplarını veya çalışmalarını sürekli takip ediyorum. Biz tek ümmetiz. Aramızdaki tek fark dil olabilir. Bu yaşadığımız acı felaketten kurtulacağız inşallah. Türkiye tekrar ayağa kalkacak. Bu halk çok güçlü bir halktır. Daha önce de çok zorluk yaşadı. Bunu da anlatacak inşallah."

Türkiye'de bölüm birincisi oldu

Üniversite eğitimi için 2016 yılında Türkiye'ye gelen Sabbah, Ankara Üniversitesi bünyesindeki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi aldı.

Sabbah, dil eğitiminin ardından başladığı Konya'daki Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2021 yılında, bölüm 1'incisi ve fakülte 3'üncüsü olarak mezun oldu.

Tarihi Filistin topraklarının bir parçası olan ve bugünkü İsrail sınırları içinde yer alan Akka kentinde yaşayan Sabbah, anadili Arapçanın yanı sıra Türkçe, İngilizce ve İbranice biliyor ve bu dillerde zaman zaman çeviriler yapıyor.

Filistinli Abrar Sabbah, konuştuğu dilleri, Türkiye'deki felakete ilişkin uluslararası kamuoyuna doğru enformasyon aktarmak için kullanmaya çabaladığını dile getirerek, "Hak davalarımızı, bu dilleri kullanarak aktarmaya çalışıyorum. Yaşadığımız bu felaketten daha fazla insanın haberdar olması için (deprem bölgesinden) gelen haberleri elimden geldiğince çevirmeye çalışıyorum." dedi.