Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli çizim

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Derginin bugünkü sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.

Batı medyasında Türkiye'deki seçimlerin ilk turundan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan makaleler yayımlanmıştı.

Derginin paylaşımına tepki

Charlie Hebdo'nun provokatif paylaşımı sosyal medyada çok sayıda tepkiye yol açtı.

Twitter kullanıcıları, derginin paylaşımıyla Erdoğan'ı zayıflatmaktan çok Türk halkının desteğiyle daha da güçlendireceği yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'ya tepki: "Doğru yoldayız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki olarak "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir." ifadelerini kullandı.

Kalın, seçimlerin ikinci tur tarihine işaret ederek Türk milletinin dergiye en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs günü vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Charlie Hebdo provokasyon, hakaret ve küfrün merkezi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarının belli odaklarda rahatsızlığa yol açtığına işaret eden Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Altun, bu durumun Charlie Hebdo'nun içinde bulunduğu çaresizliği özetlediğine dikkati çekti.

Dergi önce de provokatif paylaşımlar yapmıştı

Fransız dergisi, daha önce de Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmış, İslam dünyasında büyük tepki toplamıştı.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da birçok kez hedef alan dergi, son olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili de çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.

Grafik tasarımcı Abrar Sabbah'ın, Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayımladığı karikatürünü "Yeniden ayağa kalkacağız" sözleriyle yeni bir çizim yaparak verdiği cevap, sosyal medyada ve Türk kamuoyunda takdir toplamıştı.

İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle de Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.

Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı.

Dergi ekibi, Fransız yargısının General de Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle de Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.