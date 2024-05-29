Üye Girişi
Haberler

Charlie Chaplin Tiyatro Oyunu Zorlu PSM'de Sahnelendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu Zorlu PSM'de sahnelendi. Oyunun başrolünde Özgür Daniel Foster yer alırken, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez ve diğer oyuncular da rol aldı. Oyun, Chaplin'in hayatını ve eserlerini anlatıyor.

İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu "Charlie Chaplin" Zorlu PSM'de sahnelendi.

MSP Yapım adına Mert Siliv'in yapımını üstlendiği oyunu Aksel Bonfil kaleme alırken, oyunun yönetmenliği Saim Güveloğlu yaptı.

"Charlie Chaplin" karakterini Özgür Daniel Foster'ın canlandırdığı eserde, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener de rol aldı.

Oyun öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Foster, izleyenleri çok keyifli bir oyunun beklediğini belirterek, "Chaplin ailesinin otobiyografisinin referansıyla hayatını anlattığımız bir hikaye. Birbirinden güzel insanların olduğu bir ekiple çalışıyoruz. Oyunu ortaya çıkaran, herkesin aynı özveride bu işe sarılması oldu." dedi.

Foster, başlarda çok tereddüt ettiğini ama böyle önemli bir figürü canlandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Uzun bir prova süreci geçirdiklerini sözlerine ekleyen Foster, en sevdiği Chaplin filminin "The Kid" olduğunu söyledi.

"İlk defa müzikal olmayan bir şekilde Charlie Chaplin'i anlatıyoruz"

Oyuncu Şebnem Dönmez, Chaplin'in annesiyle birlikte birden fazla karakteri eserde canlandırdığına dikkati çekerek, "Birden fazla karakteri oynamak beni bu projeyle ilgili çok heyecanlandıran ve çeken ilk şey olmuştu. Bir oyunun içerisinde farklı karakterleri oynamak çok zevkli." ifadelerini kullandı.

Oyunun dünyadaki örneklerinden farklı bir formu olduğuna işaret eden Dönmez, "Yapımcımız Mert Siliv yıllar önce New York'ta Broadway'de bir Charlie Chaplin müzikali izliyor ve bunun ilhamını öyle alıyor. İlk defa müzikal olmayan bir şekilde Charlie Chaplin'i anlatıyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Murat Danacı da Chaplin'in dünyanın her yerinde bilinen bir karakter olduğuna vurgu yaparak, "O yüzden bize çok yabancı gelmedi metin. Çok da hoşumuza giden bir metin. Hiç yabancılık çekmedik. Zaten bunun karşılığını da aldık. Bunu anlatamamış, farklı bir dil kullanmış olsaydık seyirci bunu anlamamış olurdu." şeklinde konuştu.

"Bu ekibin enerjisi, eğlencesi seyirciye de yansıyor"

Danacı, ekibin uyumunun önemine de değinerek, "Her biri bence çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım. Onlarla sahneye çıkmak büyük bir gurur benim için. Bu ekibin enerjisi, eğlencesi seyirciye de yansıyor. Ben bu dilin seyirciye geçtiğine inanıyorum." diye konuştu.

Oyuncu Aybüke Pusat ise oyunda 7 farklı karaktere hayat verdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Erkek canlandırdığım karakter bile var. O yüzden çok eğlenceli benim için. Bir orada bir burada olmak çok eğlenceli geliyor. Oyunumuz için 18 Temmuz'dan sonra açık hava turnelerimiz olacak. Ayrıca Ankara ve İzmir'de de sahneleyeceğiz. Eylül ayından sonra genellikle Zorlu PSM'de oynayacağız."

Dekor ve kostüm tasarımını Gamze Kuş'un yaptığı oyunun, ışık tasarımını Utku Kara, müzik direktörlüğünü Berkay Özideş, koreografisini ise Tuğçe Ulugün Tuna üstlendi.

Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla politik görüşüyle yarattığı efsanevi eserlerle ikonik "Şarlo" karakteriyle güldüren ve düşündüren Chaplin'in zengin yaşam öyküsü, oyunda seyirciyle buluşuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Charlie Chaplin Şebnem Dönmez Aybüke Pusat Kültür Sanat Güncel Haberler

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

 AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

Bakmadan Geçme

29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu? 29 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Bugün ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim! İSTANBUL'UN FETHİ KISA MESAJLAR! 29 Mayıs İstanbul'un Fethi anlamlı, güzel ve resimli sözler neler? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 29 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Resmi Gazete bugün (29 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Sandık Kokusu Metin Akdülger neden ayrıldı? #128250
Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti

Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title