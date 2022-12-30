Üye Girişi
Haberi Paylaş

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti Sunuldu

Güncel Haberler

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti Sunuldu

CHANGSHA, 30 Aralık (Xinhua) -- Kovid-19 enfeksiyonlarında yeniden artış yaşanırken Çin'in orta bölgesinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki 129 halk hizmet merkezine yakın zamanda "ilaç paylaşma kutuları" yerleştirildi.

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti SunulduÇin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan teslimat işçileri, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

CHANGSHA, 30 Aralık (Xinhua) -- Kovid-19 enfeksiyonlarında yeniden artış yaşanırken Çin'in orta bölgesinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki 129 halk hizmet merkezine yakın zamanda "ilaç paylaşma kutuları" yerleştirildi. Ağrı kesici ve balgam azaltıcı ilaçlar, kuryeler, teslimat işçileri, kamyon sürücüleri ve diğer temel çalışanlara veriliyor.

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti SunulduÇin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan temizlik işçileri, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti SunulduÇin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan sürücüler, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti SunulduÇin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan temizlik ve teslimat işçileri, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti SunulduÇin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan bir teslimat işçisi, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti SunulduÇin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan sürücüler, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Changsha Aralık Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title