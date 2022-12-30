Changsha'da Temel Çalışanlara İlaç Paylaşma Hizmeti Sunuldu Güncel Haberler CHANGSHA, 30 Aralık (Xinhua) -- Kovid-19 enfeksiyonlarında yeniden artış yaşanırken Çin'in orta bölgesinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki 129 halk hizmet merkezine yakın zamanda "ilaç paylaşma kutuları" yerleştirildi. Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan teslimat işçileri, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua) CHANGSHA, 30 Aralık (Xinhua) -- Kovid-19 enfeksiyonlarında yeniden artış yaşanırken Çin'in orta bölgesinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki 129 halk hizmet merkezine yakın zamanda "ilaç paylaşma kutuları" yerleştirildi. Ağrı kesici ve balgam azaltıcı ilaçlar, kuryeler, teslimat işçileri, kamyon sürücüleri ve diğer temel çalışanlara veriliyor. Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan temizlik işçileri, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua) Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan sürücüler, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua) Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan temizlik ve teslimat işçileri, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua) Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan bir teslimat işçisi, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua) Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'daki bir halk hizmet merkezinde ücretsiz ilaç alan sürücüler, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Changsha Aralık Güncel Haberler

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