Changqing Petrol Sahası'nda Günlük Kaya Petrolü Üretimi 10.006 Tona Ulaştı

LANZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz sahası olan Changqing Petrol Sahası, günlük kaya petrolü üretiminin toplam 10.006 tona ulaştığını duyurdu. Şirketten çarşamba günü yapılan açıklamada gelişme, Çin'in kaya petrolü geliştirme çalışmalarında dönüm noktası olarak nitelendirildi.

Changqing Petrol Sahası'nın Ordos Havzası'nda yer alan kaya petrolü kaynakları, ince petrol katmanları ve yüksek heterojenliğe sahip yapılarla öne çıkıyor. Changqing Petrol Sahası, küresel ölçekte nadir bulunan düşük basınçlı kaya petrolü sahaları arasında yer alıyor. Sahanın sismik keşif ve rezervuar kırma konularında önemli zorluklar barındırması ekonomik üretimi oldukça güçleştiriyor.

Changqing Petrol Sahası, 2018 yılından bu yana Çin'in bilimsel ve teknolojik projelerinin desteğiyle üretim kapasitesini artırıyor. Büyük ölçekli yeraltı hidrolik kırma deneme sahasında çalışmaların başlamasıyla üretim, kuyu başına 1,5 tondan 18 tona yükseldi.

Ayrıca bir milyon ton üretim için gereken iş gücü de 2.000 kişiden sadece 200 kişiye indi.

An itibarıyla Çin'deki en büyük kaya petrolü üretim merkezlerinden olan Changqing Petrol Sahası, 2024 yılında ülkenin toplam kaya petrolü üretiminin yüzde 52,2'sini karşıladı. Sahanın yıllık üretiminin 2025'te 3,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.