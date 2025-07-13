Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
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Çin'in Changchun şehrinde 10 gün sürecek olan 22. Uluslararası Otomobil Fuarı, 118 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Fuar, 170.000 metrekarelik alanda dört ana sergi salonu ve çeşitli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

CHANGCHUN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da cumartesi günü başlayan ve 10 gün sürecek 22. Changchun Uluslararası Otomobil Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından 118 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Organizatörlere göre bu yıl 170.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuar, dört ana sergi salonunun yanı sıra üç özel bölüm, iki interaktif deneyim alanı ve bir açık hava sergi alanına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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