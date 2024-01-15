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Changchun'da Kısa Pist Araba Rallisi Başladı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde buz ve kar üzerinde düzenlenen kısa pist araba rallisi başladı. Etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından 100'ü aşkın yarış tutkunu katılıyor. Etkinlik, otomobil endüstrisinin nüfuzunu artırmayı, endüstriyel zincirin güncellenmesini desteklemeyi ve motor sporları endüstrisinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 14 Ocak 2024

Etkinlikten çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde Pazar günü buz ve kar üzerinde bir kısa pist araba rallisi başladı.

İki günlük etkinliğe, profesyonel karavan ve off-road da dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde yurtiçi ve yurtdışından 100'ü aşkın yarış tutkunu katılıyor.

Etkinlik süresince ziyaretçilere eğlenceli bir dizi araba yarışı aktivitesi de sunulacak.

Changchun belediye yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, yerel otomobil endüstrisinin nüfuzunu artırmayı, endüstriyel zincirin güncellenmesini desteklemeyi ve motor sporları endüstrisinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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