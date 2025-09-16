Haberler

Changchun'da Hava Gösterisi İçin Uçuşlar Yapıldı

Çin'in Jilin eyaletine bağlı Changchun kentinde, 2025 Changchun Hava Gösterisi için uçuşlar gerçekleştirildi. Havacılık tanıtım günü etkinlikleri ise 19 Eylül'de yapılacak.

Havacılık tanıtım günü etkinlikleri 19 Eylül'de gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Tang Chengzhuo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
