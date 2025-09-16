Changchun'da Hava Gösterisi İçin Uçuşlar Yapıldı
Çin'in Jilin eyaletine bağlı Changchun kentinde, 2025 Changchun Hava Gösterisi için uçuşlar gerçekleştirildi. Havacılık tanıtım günü etkinlikleri ise 19 Eylül'de yapılacak.
CHANGCHUN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri ve 2025 Changchun Hava Gösterisi'nin havacılık tanıtım günü etkinlikleri kapsamında uçuş yapan uçaklar, 16 Eylül 2025.
Havacılık tanıtım günü etkinlikleri 19 Eylül'de gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Tang Chengzhuo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel