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Changbai Dağları'nda Kış Raftingi İlgi Çekiyor

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Çin'in Jilin Eyaleti'ndeki Changbai Dağları, muhteşem kar manzaralarıyla kış turizmi sezonunu açtı.

Çin'in Jilin Eyaleti'ndeki Changbai Dağları, muhteşem kar manzaralarıyla kış turizmi sezonunu açtı.

Ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatmak için aralarında kış raftinginin de bulunduğu çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

SES (Çince): CHEN YUNFENG, Changbai Dağları'ndaki Biquanhe kış rafting projesi sorumlusu:

"Ziyaretçiler kışın rafting yaparken kırağının ve karın tadını çıkarabilir. Hava gerçekten soğuk, ancak kar onların yerde oynadığı gibi değil. Farklı hissettiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jilin'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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