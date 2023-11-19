Changbai Dağı'ndaki "Sis Denizi" Enfes Manzaralar Oluşturdu
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1. Changbai Dağı'ndaki "sis denizi" manzarasının çeşitli görüntüleriÇin'in Jilin eyaletindeki Changbai Dağı'nda yer alan ve doğal bir krater gölü olan Tianchi'de "sis denizi" görüntülendi.
1. Changbai Dağı'ndaki "sis denizi" manzarasının çeşitli görüntüleri
Çin'in Jilin eyaletindeki Changbai Dağı'nda yer alan ve doğal bir krater gölü olan Tianchi'de "sis denizi" görüntülendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jilin'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel