Chang'e-6 Ay Örnekleri, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Sergileniyor
Çin'in Chang'e-6 görevi kapsamında Ay'ın uzak tarafından toplanan örnekler, 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenmeye başladı. Fuarda Ay örneklerini Dünya'ya getiren kapsül ve diğer ekipmanlar da yer alıyor.
ZHUHAİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 görevi kapsamında Ay'ın uzak tarafından toplanan örnekler, 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenmeye başladı.
Fuarda Chang'e-6 dönüş kapsülü, Ay örneklerini Dünya'ya getiren paraşüt ve Ay toprağı toplama işlemi için kullanılan kapalı konteyner de sergileniyor.
Airshow China olarak da bilinen fuar, 12-17 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde gerçekleştiriliyor.