Chang'e-6 Ay Örnekleri, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Sergileniyor

ZHUHAİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 görevi kapsamında Ay'ın uzak tarafından toplanan örnekler, 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenmeye başladı.

Fuarda Chang'e-6 dönüş kapsülü, Ay örneklerini Dünya'ya getiren paraşüt ve Ay toprağı toplama işlemi için kullanılan kapalı konteyner de sergileniyor.

Airshow China olarak da bilinen fuar, 12-17 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde gerçekleştiriliyor.