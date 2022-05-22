CG YAVUZ fırkateyni UNIFIL kapsamında eğitim icra etti - Haberler

Milli Savunma Bakanlığınca CG YAVUZ fırkateyninin BM Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamında eğitim icra ettiği bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "CG YAVUZ fırkateynimiz, UNIFIL kapsamında, KRI SULTAN ISKANDAR MUDA'yla "Posta Çantası Alma-Verme Eğitimi" ve UNIFIL deniz unsurları (HS N. FOKAS, BNS SANGRAM, KRI SULTAN ISKANDAR MUDA) ile "Gelişmiş Manevra Eğitimi" icra etti." ifadesi kullanıldı.