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Cezve Yayın Grubu, 300. Kitabını Kutladı

Cezve Yayın Grubu, 300. Kitabını Kutladı
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Cezve Yayın Grubu, 300. kitabı dolayısıyla yazarları ve tasarımcılarıyla bir araya gelerek yeni markaları hakkında bilgi verdi. Genel Yayın Yönetmeni Melih Tuğtağ, yerli içeriklere odaklanarak yeni markalar oluşturduklarını açıkladı.

Cezve Yayın Grubu yazarları, çizerleri, editörleri ve tasarımcıları yayınevinin 300. kitabı dolayısıyla bir araya geldi.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yayınevinin markaları Cezve Kitap, Cezve Çocuk, ÇiKitap ve HüdHüd Kitap hakkında bilgiler paylaşıldı.

Cezve Yayın Grubu Genel Müdürü Mustafa Özbalak, Genel Yayın Yönetmeni yazar Melih Tuğtağ, yazar Tuba Özbalak, Görsel Yönetmen Recep Bilal Aksu, Yayın Danışmanı Tuğba Coşkuner, Yayın Koordinatörü Behice Kavak ve yazar Merve Safa Likoğlu konuşma yaptı.

Genel Yayın Yönetmeni Tuğtağ, tamamı yerli içeriklerden oluşan Cezve Çocuk ve Cezve Kitap'tan yüzlerce kitap ürettikten sonra piyasadan gelen çeviri kitap talebini karşılamak için Çikitap markasını, dini temalı içeriklere özel bir alan açmak için de Hüdhüd Kitap markasını çıkarttıklarını söyledi.

Cezve Kitap, Cezve Çocuk, ÇiKitap ve HüdHüd Kitap hakkında bilgiler veren Tuğtağ, "Dört markalı bir yayın grubu olduk, yetişkin tarafını kuvvetlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

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