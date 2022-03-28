"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni iki günde 20 bin kişi gezdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesince ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni 2 günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda 25 Mart'ta açılışı yapılan, El Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği, İslam aliminin yol göstericiliğinden yola çıkarak yapılmış "Filli Su Saati", "Yılan Mekanizması", "Çocuklu Otomatik Lavabo" ve "Kan Ölçme Otomatı" gibi 25 ürünün prototipinin yanı sıra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin de yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların sergiyi gezmek için gösterdiği yoğun ilgi ile soğuk havaya rağmen Keçi Burcu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sergideki makinelerin prototipleri ve uçan araba Cezeri ile ilgili bilgi alan ziyaretçiler, hatıra fotoğraf da çektirdi.

2 günde yaklaşık 20 bin ziyaretçi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine, Diyarbakırlıların sergiye olan ilgisinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Serginin açılışının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle 25 Mart Cuma günü yapıldığını anımsatan Çelik, 2 gün içerisinde yaklaşık 20 bin ziyaretçinin sergiyi gezmeye geldiğini belirtti.

Çelik, serginin 18 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağını ifade ederek, "İlk günlerdeki ilgiye bakacak olursak 2 aylık sürede 400 binin üzerinde ziyaretçinin sergimize gelmesini bekliyoruz. Cezeri uçan arabamız normalde bir haftalık süreyle buraya gelmişti. Selçuk Bayraktar ve Vali Münir Karaloğlu'nun görüşmesiyle uçan arabanın da sergilenme süresi uzatıldı. Yine El Cezeri'nin ismini verdiğimiz bir robotik yarışması planlıyoruz. Ayrıca çocuklara yönelik sergi alanında Cezeri'nin çizimlerinden oluşan bir resim atölyesi planımız var." diye konuştu.

"Tarihe yolculuk"

Sanatçı Bedri Ayseli de sergiyi ziyaret ederek, sergilenen eserlerle ilgili bilgi aldı.

Ayseli, "Tarihe yolculuk derim buna. Diyarbakır için çok önemli bir sergi. Hayretler içerisinde kaldım görünce. Gelip, görsünler, Diyarbakır'ımız budur." dedi.

Uzun kuyruklar oluştu

Çocuklarıyla sergiyi gezmeye gelen ve yoğunluktan dolayı sırada bekleyen Derya Dörtyaman, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Dörtyaman, "Çocuğumla El Cezeri'nin öyküsünü okumuştuk. Meraklarını gidermek için çocukları getirdik, sıradayız. İçerideki yoğunluk biterse gireceğiz. Büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden 13 yaşındaki Zeynep Ecrin Sarıkaya ise serginin kendisini çok etkilediğini anlatarak, "Sergi çok hoş. En çok uçan arabayı beğendim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Türkiye'nin ürettiği ilk uçan araba olması da ayrı bir değer kazandırıyor. Eski makinaları görmek beni çok mutlu etti. Geçmişte böyle şeylerin yapılmış olması beni gururlandırdı." şeklinde konuştu.

7. sınıf öğrencisi İbrahim Taha Özgezer de, El Cezeri'nin çok ilginç makineler yaptığını düşündüğünü dile getirerek, "Uçan araba da çok güzel, çok değişik. Dikkatimi çok çekti. Herkes gelip görsün, çok güzel bir sergi." dedi.