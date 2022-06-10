Cezayirli yapışık ikizler Türkiye'de 9 saatlik operasyonla ayrıldı - Haberler

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Cezayirli yapışık ikizler Türkiye'de 9 saatlik operasyonla ayrıldı

AA - Elif Küçük - Güncel
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Cezayirli yapışık ikizler Türkiye'de 9 saatlik operasyonla ayrıldı

Kalp zarları ve karaciğerleri birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemikleri eksik doğan yapışık ikizler, Türkiye'deki özel bir hastanede 9 saat süren ameliyatın ardından birbirinden ayrıldı.

Kalp zarları ve karaciğerleri birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemikleri eksik doğan yapışık ikizler, Türkiye'deki özel bir hastanede 9 saat süren ameliyatın ardından birbirinden ayrıldı.

Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir'de 11 ay 5 gün önce dünyaya gelen Chifaa ve Safaa Kherkhar, karın ve göğüs hizasından yüzleri birbirine dönük olarak yapışık doğdu.

İkizler, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayesinde 15 Aralık 2021'de Türkiye'deki Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'ne getirildi.

Birçok hekim tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, ikizlerin iç organ anatomileri, 3 boyutlu olarak bilgisayar programında oluşturuldu ve maketleri hazırlandı. Uzmanlar, ameliyat öncesi maket üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ikizlerin organlarının ayrı ayrı oluştuğu ancak karaciğerlerinin ve kalp zarlarının birbirine yapışık, göğüs ve kaburga kemiklerinin eksik olduğu saptandı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander ve ekibi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek ve ekibi, organ nakli alanında uzman Genel Cerrah Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve ekibi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ile Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Güler ve ekibi bu süreçte görev aldı.

Bebeklerin, ayrıldıklarında göğüs ön duvarlarında oluşacak boşluğu kapatabilecek yeterince deri dokusu olmadığından deri üretilmesi için şubat ayından itibaren derinin genişletilmesi sağlandı.

Yoğun bakımda tedavileri sürüyor

Rahatsızlığından dolayı beyninde sıvı biriken ve kafası büyüyen ikizlerden birinin beynine ameliyat öncesinde sıvının boşaltılması için şant yerleştirildi.

6 ay süren hazırlıklar sonrası 6 Haziran'da 9 saat süren başarılı operasyonla yapışık ikizler birbirlerinden ayrıldı.

Chifaa ve Safaa kardeşlerin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

AA / Elif Küçük - Güncel

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