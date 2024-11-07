Cezayirli yapışık ikizler İstanbul'da 9 saatlik operasyonla ayrıldı

Cezayirli yapışık ikizler Rinad ve Rinas Türk hekimlerinin 9 saat süren 2 ayrı operasyonu ile ayrıldı. Estetik ve Plastik Cerrahı Doç. Dr. Erdem Güven, "2'nci seansta ayırma işlemine başladık. Önce deri, daha sonra göğüs kafesini birbirine bağlayan kemik köprü, en son da kalbin içinde olduğu odacık birbirinden ayrıştırıldı. Daha sonra kemiği tamamlamak için bu köprüyü oluşturan kemiklerden parçalar alıp aynen bir puzzle veya legoyu birleştiriyormuş gibi o kemikleri defektin içine yerleştirerek kendi kemiklerinden yeni bir göğüs kafesi iman tahtası oluşturduk. Her iki bebeğimiz de şu anda sağlıklı, 2'si de yaşayabilir durumda. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip çalıştı. Bu ekibin içinde çok farklı branşlardan hekimler var. İlk seans ameliyatımız aşağı yukarı 3,5- 4 saat sürdü. İkinci seans ameliyatta da aşağı yukarı 4- 4,5 saatlik bir ameliyatla iki bebek birbirinden ayrıldı" ifadelerini kullandı. Sağlığına kavuşan bebeklerin ailesi ise "Sanki yeniden doğum yapmış gibi sevindim. Allah'a çok şükür. Anlatılacak bir duygu değildi. Çok sevinçliyim" dedi.

Cezayirli Rinad ve Rinas 5 Nisan 2023'te yüzleri ve kalpleri birbirine yapışık olarak doğdu. Kalpleri tek kesede atan ikizler 200 binde bir görülen rahatsızlığa sahipti. 18 ay boyunca birleşik olarak yaşayan ikizlerin ayrılabilmesi için 8 kiloya ulaşmaları gerekiyordu. 3 bin 300 kilometre mesafeden Türkiye'ye gelen Cezayirli yapışık ikizler için Acıbadem Hastanesi'nde 20 kişilik ekip kuruldu. İkiz bebekler Türkiye'ye getirilmeden önce görüntüleri, resimleri ve yapılan tetkikleri buradaki doktorlar tarafından incelendi. Doktorlar ameliyatı yapabileceklerine karar verdiklerinde Rinad ve Rinas İstanbul'daki hastaneye getirildi. İkizlerin burada da yaklaşık 2 ay kadar ameliyat için hazırlık süreci devam etti. Yapışık ikizler Rinad ve Rinas'ın ilk ameliyatı 21 Ağustos'ta, ikinci ameliyatı ise 5 Ekim'de yapıldı. Toplam 9 saat süren 2 ayrı operasyonun ardından yapışık ikizler birbirlerinden ayrıldı. Sağlığına kavuşan bebeklerin ailesi doktorlara teşekkür etti.

'200 BİN DOĞUMDA 1 KARŞILAŞILIYOR'

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ersin Erek, yapılan operasyon ile ilgili bilgiler verdi. Erek, "Yapışık ikizler bizim tedavilerini tamamladığımız son derece nadir bir durum. Dünyada da çok az görülen bir durum. 200 bin doğumda 1 karşılaşılıyor. Bu bebeklerin yaklaşık yarısı anne karnında vefat ediyorlar. Doğan bebeklerin de önemli bir kısmı ilk 24 saat içinde yine hayata veda ediyorlar. Dolayısıyla ayırma ameliyatına kadar gelebilen çok az sayıda hasta oluyor. Dünyada da az sayıda yapılan kompleks bir ameliyat. Biz ameliyatımızı yaptığımızda dünyada bu ameliyattan 101 tane yapıldığını görmüştük ve yaklaşık yüzde 50 bir hayati risk oluşturduğunu biliyorduk. Dolayısıyla çok iyi bir organizasyon, çok iyi bir planlama yapılması gerektiğini de biliyorduk. Biz bunu meslektaşlarımızla birlikteki pek çok farklı branştan meslektaşlarımızın dahil olduğu, önemli bir organizasyon oldu. Plastik cerrahlar çocuk cerrahları, organ nakli, anestezi gibi onlarla birlikte bebekleri değerlendirdik. İlk değerlendirmemiz bebekler daha Cezayir'den gelmeden önce onların görüntüleri, resimleri ve yapılan tetkikleri üzerinden oldu. Biz ayrılabileceklerine karar verdiğimiz için onları kabul etti. Yaklaşık 2 ay kadar çocuklar geldikten sonra ve ayırma işlemine kadar bir hazırlık süresi oldu. Özellikle dokuların genişletilmesi ve ayırma işleminden sonra ortaya çıkacak olan defektin kapatılabilmesi için bu hazırlık süreci gerekliydi. Daha sonra söylediğim gibi ameliyatın yaklaşık her aşamasını ayrı hangi branşın ne zaman devreye gireceği, neler yapacağı ve nasıl ilerleneceği konusunda en baştan planladık" dedi.

'İKİ KALP TEK KESENİN İÇİNDE BULUNUYORDU'

Estetik ve Plastik Cerrahı Doç. Dr. Erdem Güven, operasyon öncesi geniş bir konsey tarafından ameliyatı planladıklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: "Yapışık ikizler toplumda nadir görülen rahatsızlıklar, doğumsal anomali olarak biz tabir ediyoruz. Tek yumurta ikizlerinin anne karnında tam olarak ayrışmaması sonucu organların bir kısmının birbirine yapışık olması bizim buradaki ameliyat ettiğimiz yapışık ikizlerimizle göğüs kafesinden yani iman tahtası dediğimiz göğüsün tam ortasından birbirine bağlıydı. İki kalp tek bir kesenin içinde bulunuyordu ve bu kesenin ayrılmasından sonra göğüste ortaya çıkan üç katlı defektin kapatılması için ben çalıştım. Plastik cerrahi ekibi olarak biz bu ortaya çıkabilecek iki yapışık ikizin ayrılmasından sonra ortaya çıkan boşluğun güzel bir şekilde yeniden yapılandırılması için 2 seansta bir ameliyat planladık. Tabii bu yapışık ikizlerin ayrılmasında ciddi bir ekip çalışması gerekiyor. Öncelikli olarak bu ikizlerin hangi organlarının ortak olduğunun saptanması için bir MR görüntülemesi yapıldı. Bu MR'da yapışık organların hangi bölümlerinin yapışık olduğu ve hangi bölümden ayrılması gerektiği, ayrılmadan sonra bu ikizlerin ikisini de hayatta kalması için nelerin yapılması gerektiği geniş bir konsey tarafından tartışıldı. Yapışık ikizlerin özellikle deri ve kemik kısımlarının birleşik olmasının yanında kalp keseceği adını verdiğimiz perikardın da birbirine bütünleşik olduğunu gördük. Bundan dolayı biz öncelikle birinci seans ameliyatta ortaya çıkacak defekti kapatmak için defektin hemen yanından karnın üst kısmına yerleştirdiğimiz özel bir silikon balonla bu kısımda fazla bir deri elde etmeye çalıştık aynen hamile bir kadının dokuz ayda karnının büyümesi ve derinin genleşmesi gibi biz orada yapıştırmış olduğumuz silikon balonları 1,5 aylık bir süreçte deri genleşmesi elde ettik. Bu deri genleşmesi ortaya çıkacak her iki bebek defektin kapatılması için bol bir deri elde ettik. Bunun tamamıyla elde edildiğinden emin olduktan sonra 2. seansta ayırma işlemine başladık. Önce deri, daha sonra göğüs kafesini birbirine bağlayan kemik köprü, en son da kalbin içinde olduğu odacık birbirinden ayrıştırıldı. Öncelikli olarak odacıktaki bu kalbin zarı adını verdiğimiz perikart kısmı tamamlandı. Daha sonra kemiği tamamlamak için bu köprüyü oluşturan kemiklerden parçalar alıp aynen bir puzzle veya legoyu birleştiriyormuş gibi o kemikleri defektin içine yerleştirerek kendi kemiklerinden yeni bir göğüs kafesi iman tahtası oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'OPERASYON 20 KİŞİLİK EKİP İLE GERÇEKLEŞTİ'

Güven, "Bunun üzerine de bizim daha öncesinde yerleştirilmiş olduğumuz bu balondan elde ettiğimiz fazla deriyle göğüsün ortasında, ortaya çıkan defekt kısmı kapatılmış oldu. Her iki bebeğimiz de şu anda sağlıklı, 2'si de yaşayabilir durumda. Kendi başlarına. Yani yaklaşık 20 kişilik bir ekip çalıştı. Bu ekibin içinde çok farklı branşlardan hekimler var. Destek elemanlarımız, yoğun bakım ekibi var. Yani aslında bu hastanedeki her branştan doktor bu ekibe dahil oldu. Şimdi ilk seans ameliyatımız aşağı yukarı 3,5- 4 saat sürdü. İkinci seans ameliyatta da aşağı yukarı 4- 4,5 saatlik bir ameliyatla iki bebek birbirinden ayrıldı" dedi.

'GURUR VERİCİ'

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Bilhan Hayırlıoğlu, "Cezayir'den gelen hastalarımızı başarılı bir şekilde operasyonla birbirinden ayırdık. Tabii ki bu süreçte anestezi ekibi olarak biz başarılı bir şekilde her iki hastamıza da aynı anda farklı ekip oluşturarak anestezi uyguladık. Operasyon sonunda başarılı bir şekilde hastalarımız birbirlerinden ayrıldılar. Hastalarımızı yoğun bakım ekibimize teslim ettik. Yoğun bakım süreci de bu operasyon sonrasında bir bebeğimiz de kalp hastalığı bulunduğundan dolayı biraz daha uzun sürdü. Diğer bebeğimizde çok hızlı bir şekilde yoğun bakımdan servise taburcu oldu. Şükür ki diğer kalp hastalığı olan bebek de artık yoğun bakımdan çıktı ve odasında. Her iki bebek de yakın zamanda aileyle birlikte mutlu bir şekilde ülkelerine geri dönecekler. Bu bizim açımızdan çok gurur verici" şeklinde konuştu.

'YENİDEN DOĞUM YAPMIŞ GİBİ SEVİNDİM'

Rinad ve Rinas'ın ailesi Amal ve Said Belkacem, "Çok güzel bir duyguydu. Sanki yeniden doğum yapmış gibi sevindim. Allah'a çok şükür. Anlatılacak bir duygu değildi. Çok sevinçliyim. Anlatılacak gibi değil o duygu" dedi.