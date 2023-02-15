Cezayirli ve Azerbaycanlı yetkililer iki ülke ilişkilerini görüştü

Azerbaycan'ın Cezayir Büyükelçisi Tural Anaroğlu Rızayev ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani, Karabağ ve Batı Sahra meseleleri de dahil iki ülke ilişkilerini görüştü.

Azerbaycan'ın Cezayir Büyükelçisi Tural Anaroğlu Rızayev ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani, Karabağ ve Batı Sahra meseleleri de dahil iki ülke ilişkilerini görüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Billani'nin, Azerbaycan'ın Cezayir Büyükelçisi Rızayev ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Billani ile Rızayev'in Cezayir ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, dayanışma ve işbirliği bağlarına dayalı tarihi ilişkilere dikkat çektiği ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliği düzeyini geliştirmeye, ilerletmeye yönelik ortak arzularını aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Billani'nin Cezayir ile Azerbaycan arasındaki işbirliği alanlarının sanayi, ticaret, turizm ve kültür gibi diğer gelecek vaat eden alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Tarafların, çeşitli meseleler ve ortak ilgi alanlarına ilişkin uluslararası ve bölgesel kuruluşlar düzeyinde iki ülke arasındaki mevcut koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini ele aldığı belirtilen açıklamada, tarafların özellikle "bağlantısızlık sistemi" ve ideolojisini güçlendirmek, çok taraflı eylemi güçlendirmek ve çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkmasını teşvik etmek üzere iki ülkenin pozisyonlarındaki örtüşmeden dolayı memnuniyetlerini belirttiği aktarıldı.

Billani ile Rızayev'in Karabağ ile Batı Sahra meseleleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışma ve anlaşmazlık konularını da "ivedilikle" ele aldıkları bildirilen açıklamada, bu meselelerin çözümünde uluslararası hukukun, uluslararası meşruiyet çerçevesinde, seçicilikten ve çifte standarttan uzak bir şekilde uygulanmasının önemini vurguladığı kaydedildi.