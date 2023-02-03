Cezayirli ve ABD'li yetkililer ikili ilişkileri görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani ile ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Aubin, Cezayir-ABD ilişkilerini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Billani ile ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Aubin'in bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Cezayir ve ABD tarafının, son dönemde özellikle ekonomik alanda olumlu gelişmelere sahne olan iki ülke arasındaki ilişkileri ve ikili işbirliğini geliştirme yollarını ele aldığı ifade edildi.

Billani'nin yakın zamanda yürürlüğe giren yatırım yasasını hatırlatarak, Cezayir'de yatırım için yerli ve yabancı yatırımcılara sağlanan ayrıcalık ve teşvikleri aktardığı belirtilen açıklamada, ABD'li şirketlere Cezayir'de bu fırsatı değerlendirerek yatırım çağrısı yaptığı kaydedildi.

ABD Büyükelçisi Aubin'in de yeni yatırım yasasının özellikle yasal garantiler ve vergi kolaylıkları açısından getirdiği büyük avantajların ve yabancı yatırımcılara verilen imtiyazların ABD'li şirketlerin ilgisini çektiğini vurguladığı aktarıldı.

Söz konusu görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki kültür ve güvenlik alanındaki işbirliği ile Sahel Bölgesi ve Batı Sahra meselelerinin de ele alındığı açıklandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da 1 Şubat'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.