Cezayirli ve ABD'li yetkililer Batı Sahra meselesini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani ile ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Aubin, Fas ile ayrılıkçı Polisario Cephesi arasındaki Batı Sahra sorununa ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani ile ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Aubin, Fas ile ayrılıkçı Polisario Cephesi arasındaki Batı Sahra sorununa ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Billani ile ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Aubin'in bir araya geldiği belirtildi.

Billani ile Aubin'in Batı Sahra meselesine ilişkin diplomatik ve adli düzeylerdeki son gelişmeleri görüştüğüne işaret edilen açıklamada, tarafların, Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Fas Krallığı ile Polisario Cephesi arasında siyasi müzakereleri yeniden canlandırmak için gösterdiği çabaları masaya yatırdığı ifade edildi.

Söz konusu görüşmenin iki taraf için ikili ilişkiler ve bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları hakkında konuşma fırsatı oluşturduğu belirtilen açıklamada, Billani ile Aubin'in, Cezayir'in bölgede güven ve istikrarı sağlamak için sarf ettiği çabaları değerlendirdiği kaydedildi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında bulunan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanımlayan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.