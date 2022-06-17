Cezayirli bisikletçiler 19. Akdeniz Oyunları'ndan madalya bekliyor - Haberler

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Cezayirli bisikletçiler 19. Akdeniz Oyunları'ndan madalya bekliyor

DailyMotion.com - Güncel
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Cezayir'in Vahran (Oran) kenti 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Cezayir'in Vahran (Oran) kenti 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Vahran Yolu serisi, 19. Akdeniz Oyunları'na ilişkin hazırlıklara yakından göz atmak ve bu olağanüstü kenti keşfetmek için sizleri Vahran'a yolculuğa çıkarıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Akdeniz Oyunları Cezayir Güncel Haberler

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