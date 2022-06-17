Cezayirli bisikletçiler 19. Akdeniz Oyunları'ndan madalya bekliyor
DailyMotion.com - Güncel
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Cezayir'in Vahran (Oran) kenti 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.
Cezayir'in Vahran (Oran) kenti 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.
Vahran Yolu serisi, 19. Akdeniz Oyunları'na ilişkin hazırlıklara yakından göz atmak ve bu olağanüstü kenti keşfetmek için sizleri Vahran'a yolculuğa çıkarıyor.
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