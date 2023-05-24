Cezayirli bir doktorun Fransa'da ırkçı saldırıda öldürülmesi tepkilere yol açtı

Fransa'da 25 yaşındaki Cezayirli diş doktoru Reyyan Lemuşi'nin "ırkçı bir saldırı" sonucu öldürülmesi Cezayir'de büyük tepkilere neden oldu.

Fransa'da 25 yaşındaki Cezayirli diş doktoru Reyyan Lemuşi'nin "ırkçı bir saldırı" sonucu öldürülmesi Cezayir'de büyük tepkilere neden oldu.

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, üç gün önce Fransa'nın Les Lilas kentinde 25 yaşındaki Cezayirli Lemuşi, 10 kişilik Fransız bir grup tarafından düzenlenen "ırkçı saldırıda" hayatını kaybetti.

Lemuşi'nin, amcasının oğluyla geç saatlerde Les Lilas kentindeki bir sokakta yürürken saldırıya uğradıklarına dikkat çekilen haberlerde, diş doktoru olduğu ifade edilen Cezayirli gencin kuzeniyle aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandığı vurgulandı.

Haberlerde, hastaneye kaldırılan Lemuşi'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilirken, kuzeninin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Polisin söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattığına vurgu yapılan haberlerde, olayın faillerinin hala yakalanamadığı kaydedildi.

Haberlerde, Lemuşi'nin "ırkçı bir saldırıda" hayatını kaybettiğine dikkat çekilirken, söz konusu olay Cezayir'de büyük tepkilere yol açtı.

Genç doktorun Cezayir'in Skikda kentinden olduğu ifade edilen haberlerde, faillerinin derhal bulunması talep edildi.

Haberlerde, Fransa'da Cezayirliler başta olmak üzere Araplara yönelik ırkçılığın yükseldiğine dikkat çekilerek, söz konusu ayrımcılık ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Lemuşi'nin öldürülmesi sosyal medya da tepkiyle karşılandı.