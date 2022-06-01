Cezayir, yeni geliştirilen petrol sahasında üretime başladı - Haberler

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Cezayir, yeni geliştirilen petrol sahasında üretime başladı

AA - Ali Semerci - Güncel
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Cezayir, yeni geliştirilen petrol sahasında üretime başladı

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkenin güneyinde Taylandlı bir şirketle geliştirilmekte olan petrol sahasında üretime geçildiğini açıkladı.

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkenin güneyinde Taylandlı bir şirketle geliştirilmekte olan petrol sahasında üretime geçildiğini açıkladı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Berkin Havzası'nda yer alan Hassi Bir Rekayiz sahasında ilk aşamada günde 13 bin varil petrol üretimine başlandığı belirtildi.

Alanın 17 Ocak 2010'da Tayland petrol şirketi PTTEP ile imzalanan anlaşmayla ortaklaşa geliştirildiği kaydedilen açıklamada, bölgede keşfedilen petrol kuyularını birbirine bağlama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Bu çalışmalar sonunda devreye girecek ikinci aşama kapsamında günlük 60 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaşılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

AA / Ali Semerci - Güncel

Cezayir Petrol Enerji Milli Güncel Haberler

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