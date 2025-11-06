Haberler

Cezayir ve Tunus, Libya İçin Üçlü İstişare Toplantısı Düzenliyor

Güncelleme:
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Tunus Dışişleri Bakanı Nıfti ile Libya'da siyasi çözüm ve ikili işbirliğini güçlendirme konularında görüşmelere başladı. Tunus, Cezayir ve Mısır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı, bölge güvenliği ve istikrarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve Libya'da siyasi çözümün hızlandırılması amacıyla komşu ülkeleri arasında üçlü istişarelerin yapılması konularını görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus, Cezayir ve Mısır'ın katılımıyla bugün düzenlenecek Libya konulu üçlü istişare toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Tunus Dışişleri Bakanı Nıfti'yi başkent Cezayir'deki Muradiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Bakan Nıfti, görüşmede, ülkesinin, güçlü kardeşlik ve işbirlikçi ilişkilerden gurur duyduğu ve iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet etmek ve bölgede güvenlik ve istikrarın temellerini güçlendirmek için kardeş Cezayir ile koordinasyonu ve sürekli istişareyi sürdürmeyi önemsediğini belirtti.

Görüşmede, Libya'nın birliğini ve istikrarını koruyacak kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için tamamen Libyalılara odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemini vurgulayan taraflar, bu bağlamda, Birleşmiş Milletler şemsiyesi ve himayesinde Libya'daki siyasi çözümün hızlandırılmasına yönelik tutumların eşgüdümünü ve etkin ve tarafsız katkıyı sağlayan komşu ülkeler arasındaki üçlü istişare mekanizmasına dikkati çekti.

Tunus Dışişleri Bakanı Nıfti, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ve Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile birlikte bugün Cezayir'de düzenlenecek Libya konulu üçlü istişare mekanizması toplantısına katılacak.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Mısır, Tunus ve Cezayir arasında 2017 yılında başlatılan üçlü mekanizma, 2019'da durmuştu.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
