Cezayir ve Rusya, Askeri ve Teknik İşbirliği Konularını Görüştü

CEZAYİR, 9 Haziran (Xinhua) -- Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Chengriha, konuk Rusya Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev ile ikili askeri ve teknik işbirliğini ele aldı.

CEZAYİR, 9 Haziran (Xinhua) -- Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Chengriha, konuk Rusya Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev ile ikili askeri ve teknik işbirliğini ele aldı.

Görüşme, Perşembe günü başkent Cezayir'de bulunan Cezayir Ulusal Ordusu karargahında gerçekleştirildi. Cezayir Savunma Bakanlığı'nın devlete ait haber ajansı APS'de yer alan açıklamasına göre iki taraf, ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.

Cezayir'e üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Şugayev, daha önce 2022'nin Mart ve Kasım aylarında Cezayir'e gelmişti.

Cezayir ve Rusya, güçlü askeri bağlara dayanan ikili işbirliğini çeşitlendirmeye çalışıyor.