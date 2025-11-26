Cezayir ve Mısır Arasında 18 Anlaşma İmzalandı

Cezayir ve Mısır, Kahire'de düzenlenen iki ülke arasındaki ortak yüksek komite çalışmalarının tamamlanmasının ardından 18 anlaşma, mutabakat zaptı ve iş birliği programı imzaladı.

Cezayir hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Cezayir-Mısır Yüksek Ortak Komite toplantılarının 9. turu kapsamında Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ve Mısırlı mevkidaşı Mustafa Mebduli söz konusu anlaşmaların imza törenine katıldı.

Anlaşmalar, içişleri, finans, enerji, sanayi, ticaret ve barınma, yükseköğretim, bilimsel araştırma, mesleki eğitim, gençlik, spor ve kültür gibi alanları kapsıyor.

Mısır ile Cezayir arasında akreditasyon, tarım araştırmaları ve arşiv, tüketicinin korunması ve yerel kalkınmayla ilgili mutabakat zaptı ile enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Toplantı kapsamında ayrıca gençlik, spor, kültür, mesleki eğitim ve sosyal işler alanlarında yürütme programları ve kamu hizmeti alanında işbirliği protokolüne de imzalar atılmıştı.

Cezayir Başbakanı Garib ve Mısır Başbakanı Mebduli, yaptıkları ikili görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere katılmış ve yüksek ortak komite toplantılarına iştirak etmişti.

Cezayir verilerine göre, Mısır ile Cezayir arasında 2023'te 872 milyon dolar alan ticaret hacmi 2024'te yüzde 18 oranında artış göstererek 1 milyar doları aştı.

Cezayir ve Mısır, aralarındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.