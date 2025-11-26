Haberler

Cezayir ve Mısır Arasında 18 Anlaşma İmzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir ve Mısır, Kahire'de gerçekleştirilen ortak yüksek komite toplantısında içişleri, finans, enerji ve spor gibi çeşitli alanlarda 18 anlaşma imzaladı. Anlaşmalar kapsamında ticaret hacminin 2024 yılında 1 milyar doları aşması hedefleniyor.

Cezayir ve Mısır, Kahire'de düzenlenen iki ülke arasındaki ortak yüksek komite çalışmalarının tamamlanmasının ardından 18 anlaşma, mutabakat zaptı ve iş birliği programı imzaladı.

Cezayir hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Cezayir-Mısır Yüksek Ortak Komite toplantılarının 9. turu kapsamında Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ve Mısırlı mevkidaşı Mustafa Mebduli söz konusu anlaşmaların imza törenine katıldı.

Anlaşmalar, içişleri, finans, enerji, sanayi, ticaret ve barınma, yükseköğretim, bilimsel araştırma, mesleki eğitim, gençlik, spor ve kültür gibi alanları kapsıyor.

Mısır ile Cezayir arasında akreditasyon, tarım araştırmaları ve arşiv, tüketicinin korunması ve yerel kalkınmayla ilgili mutabakat zaptı ile enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Toplantı kapsamında ayrıca gençlik, spor, kültür, mesleki eğitim ve sosyal işler alanlarında yürütme programları ve kamu hizmeti alanında işbirliği protokolüne de imzalar atılmıştı.

Cezayir Başbakanı Garib ve Mısır Başbakanı Mebduli, yaptıkları ikili görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere katılmış ve yüksek ortak komite toplantılarına iştirak etmişti.

Cezayir verilerine göre, Mısır ile Cezayir arasında 2023'te 872 milyon dolar alan ticaret hacmi 2024'te yüzde 18 oranında artış göstererek 1 milyar doları aştı.

Cezayir ve Mısır, aralarındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Hassen Djebril - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.