Cezayir ve Katar askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Cezayir ve Katar'ın iki ülke orduları arasında eğitim ve tecrübe alışverişini güçlendirme konusunu ele aldığı bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'da düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2022)" kapsamında bu ülkede bulunan Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Katarlı mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit ile bir araya geldi.

Açıklamada, "Görüşmede askeri alanda iki ordunun eğitim ve tecrübe alışverişini artırmaya odaklanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Katar Genelkurmay Başkanı Nabit'in görüşmede, Cezayir'in "terörle mücadele deneyim ve politikalarından" övgüyle söz ettiği kaydedildi.

DIMDEX 2022'nin açılışına katılmak için bugün Katar'a giden Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın Doha ziyaretinin 23 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.