Cezayir ve İtalya Arasında Doğal Gaz Anlaşması

Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile İtalyan enerji firması ENI arasında, "doğal gaz sahasını geliştirme" amacıyla, yaklaşık 1 milyar 350 milyon dolar tutarında yatırım anlaşması imzalandı.

Cezayir'in Hidra şehrinde bulunan Sonatrach'ın genel merkezindeki tören, Genel Müdür Reşid Haşişi ve İtalyan enerji şirketi ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi'nin katılımıyla yapıldı.

Sonatrach Genel Müdürü Haşişi, anlaşmayla geliştirilen doğal gaz projesi hakkında, "Projenin maliyeti 100 milyon doları keşif ve 1 milyar 240 milyon doları saha geliştirmesi olmak üzere 1 milyar 350 milyon dolar olarak tahmin ediliyor." dedi.

Projenin keşif ve üretim aşaması dahil 30 yıl süreceğini ifade eden Haşişi, Zemul el-Kibar sahasından yıllık 9 milyar 300 milyon metreküp doğal gaz çıkarılmasının beklendiği bilgisini verdi.

Descalzi ise Sonatrach'ın uluslararası yatırım için "dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi" olduğunu belirterek, iki şirket arasındaki ilişkinin Cezayir ve İtalya arasındaki "işbirliğinin derinliğini yansıttığını" dile getirdi.

Sonatrach'tan adı açıklanmayan bir kaynaktan alınan bilgilere göre, İtalya projeye 1 milyar 13 milyon dolar, Cezayir ise 337 milyon dolar yatırım yapacak.