Cezayir ve Çin Arasındaki Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

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Cezayir Sanayi Bakanı Seyfi Garib, Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için yatırımcılar arası ortaklıklara destek verdiklerini açıkladı. 2024 yılında ikili ticaretin 12,5 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

CEZAYİR, 16 Nisan (Xinhua) -- Cezayir Sanayi Bakanı Seyfi Garib, Cezayir ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için iki ülkenin yatırımcıları arasındaki ortaklıklara destek verdiklerini söyledi.

Garib, salı günü başkent Cezayir'de düzenlenen Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu'nun açılış konuşma yaptı.

Bakan, 1.311 Çinli şirketin Cezayir'in çeşitli ekonomik sektörlerinde başarıyla faaliyet gösterdiğini ve ikili ticaretin 2024 yılında 12,5 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtti.

Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı Direktörü Ömer Rekkaşe ise ajansın 2022'de faaliyete geçmesinden bu yana 22'si doğrudan yatırım ve 20'si ortak girişim olmak üzere 4,5 milyar dolar değerindeki 42 Çin projesini onayladıklarını açıkladı.

Ajansın düzenlediği Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu, Çin yatırımlarını çekmeyi ve ikili ekonomik bağları derinleştirmeyi amaçlıyor. Forum sırasında Cezayirli ve Çinli şirketler arasında otomotiv üretimi ve tarım da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde 8 işbirliği anlaşması imzalandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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