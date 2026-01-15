Haberler

Cezayir, jeo-uzay kapasitesini güçlendirmek için uydu fırlattı

Cezayir, uzaktan gözlem amaçlı 'Alsat-3A' adlı gözetleme uydusunu başarıyla fırlattı. Bu adım, ülkenin jeo-uzay enformasyon alanındaki kapasitesini artırmayı hedefliyor ve Cezayir Uzay Ajansı ile Çin arasında süregelen işbirliğini pekiştiriyor.

Cezayir Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şankariha, fırlatma sürecini uzaktan algılama yer istasyonu sahasından takip etti.

"Alsat-3A" adı verilen gözetleme uydusunun, Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Üssü'nden fırlatıldığı belirtildi.

Uzay gözetleme alanında ulusal kapasitenin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında atılan bu adımın, aynı zamanda Cezayir Uzay Ajansı ile Çin Jeo-uzay Bilimleri ve Teknolojileri Şirketi arasındaki mevcut ortaklığın somut bir yansıması olduğu ifade edildi.

Bakanlık, "Alsat-3A" uydusunun fırlatma işleminin başarıyla tamamlandığını, bu sayede Cezayir'in gözetleme amaçlı ek veriler elde edeceğini ve haritalar, sayısal yükseklik modelleri gibi unsurlar başta olmak üzere jeo-uzay istihbarat ve bilgi sisteminin daha da güçleneceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni - Güncel
