Cezayir: Ukrayna'da yeniden açılacak büyükelçilik maslahatgüzar seviyesinde hizmet verecek Güncel Haberler Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışmalarının maslahatgüzar seviyesinde yürütüleceğini duyurdu. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışmalarının maslahatgüzar seviyesinde yürütüleceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatı uyarınca Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Cezayir Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada Cezayir devletinin ve Ukrayna'da yaşayan Cezayirlilerin çıkarlarının korunması için bu kararın alındığı vurgulandı. Büyükelçiliğin en yakın zamanda aktif çalışmalarına başlayacağı ifade edilen açıklamada, diplomatik misyonun maslahatgüzar seviyesinde hizmet vereceğine işaret edildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Cumhurbaşkanı Tebbun, 24 Şubat'ta, ülkesinin savaş nedeniyle kapatılan Ukrayna'daki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını açıklamıştı. Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği, Mart 2022'nin başlarında, Ukrayna'daki güvenlik durumu nedeniyle çalışmalarının askıya alındığını ve çalışanlarının tahliye edildiğini duyurmuştu. Bu karar, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından gelmişti. Kaynak: AA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Cezayir Ukrayna Güncel Haberler

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