Cezayir-Tunus kara sınırı 2 yıl sonra yeniden açılıyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Tunus ile kara sınırının 15 Temmuz'da yeniden açılacağını bildirdi.

Tebbun'un açıklaması, Cezayir Cumhurbaşkanlığının resmi Facebook sayfasından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 15 Temmuz'dan itibaren Tunus'la kara sınırlarının araç ve yolcu hareketliliğine açılacağını belirtti.

Tebbun ayrıca bunun Cezayir'in bağımsızlığının 60. yılı etkinlikleri dolayısıyla ülkesini ziyaret eden Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile aldıkları ortak bir karar olduğunu ifade etti.

Cezayir ile Tunus arasındaki kara sınırı, Kovid-19 salgını nedeniyle Şubat 2020'den bu yana kapalıydı. Cezayir, geçen mayıs ayında iki ülke arasındaki kara sınırının sadece mal hareketliliğine açıldığını duyurmuştu.