Cezayir, Sudan'daki diplomatlarının ve vatandaşlarının tahliyesine başlıyor

Cezayir, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'dan diplomatlarını ve vatandaşlarını bugün itibarıyla tahliye etmeye başlayacağını duyurdu.

Cezayir, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'dan diplomatlarını ve vatandaşlarını bugün itibarıyla tahliye etmeye başlayacağını duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız, kardeş ülke Sudan'da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle, bu ülkede yaşayan Cezayir vatandaşları ile Hartum'daki Cezayir Büyükelçiliği personelinin bugün (24 Nisan) itibarıyla tahliye sürecinin başladığını duyuruyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir'in, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani başkanlığında oluşturulan kriz masası aracılığıyla Sudan'daki durumu yakından takip ettiği vurgulanarak, bu ülkedeki Cezayir vatandaşlarından "dikkatli olmaları ve diplomatik temsilciliklerle iletişim halinde kalmaları" istendi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Arap Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla, Ramazan Bayramı öncesi, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD) "Sudan'daki çatışmaların durdurulması için ortak harekete geçme" çağrısı yapmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı; Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.