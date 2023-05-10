Cezayir ordusundan Fas sınırında iki günde gerçek mühimmatlı iki tatbikat

Cezayir ordusu, Fas sınırı boyunca uzanan Üçüncü Askeri Bölge'de iki gün içinde peş peşe gerçek mühimmatlı iki askeri tatbikat düzenledi.

Cezayir ordusu, Fas sınırı boyunca uzanan Üçüncü Askeri Bölge'de iki gün içinde peş peşe gerçek mühimmatlı iki askeri tatbikat düzenledi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, bugün Üçüncü Askeri Bölge bünyesinde bulunan Tinduf kenti sınırında düzenlenen "Azim 2023" adlı tatbikat, Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın katılımıyla başladı.

9. Zırhlı Tugay'ın organik birlikleri tarafından gerçekleştirilen tatbikata, ateş destek helikopterleri dahil olmak üzere kara ve hava kuvvetleri birlikleri de destek verdi.

Haberde, tatbikata katılan birimlerin özellikle de mürettebatın, çeşitli silahların ve modern yüksek teknoloji teçhizatının iyi kontrol edilmesi alanında verilen görevleri başarıyla uygulama yeteneğini açıkça ortaya koyduğu ve bu tatbikatla ordunun çeşitli bileşenlerinin elde ettiği gelişim ve operasyonel hazırlığın başarılı şekilde uygulandığı ifade edildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şankariha'nın gerçek mühimmatla düzenlenen "Karar 2023" taktik tatbikatının uygulanmasına nezaret ettiği bildirmişti.