Cezayir Meclisindeki en büyük parti Fransa'dan '1961 Paris Katliamı' için özür istedi

Cezayir Meclisinin en büyük partisi ve koalisyon ortağı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Fransa'dan 17 Ekim 1961'de Paris'te polisin Cezayirlilere yönelik yaptığı katliamı tanıması ve özür dilemesini talep etti.

Cezayir Meclisinin en büyük partisi ve koalisyon ortağı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Fransa'dan 17 Ekim 1961'de Paris'te polisin Cezayirlilere yönelik yaptığı katliamı tanıması ve özür dilemesini talep etti.

UKC'den yapılan yazılı açıklamada, "Fransız polisinin, Paris'te 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için barışçıl gösteri düzenleyen Cezayirlilere yönelik katliamında vefat edenleri rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Polis Müdürü Maurice Papon'un kontrolünde Fransız polisinin, Cezayirlilere yönelik katliamının, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı de Gaulle'nin katliama rağmen Polis Şefi Papon'u görevde tutmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "UKC, Fransız yönetimini 17 Ekim 1961 olaylarını, işgal makamları tarafından işlenen bir devlet suçu olarak tanımaya çağırıyor ve özür talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

1961 Paris Katliamı

Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için barışçıl gösteri düzenleyen 30 bin Cezayirlinin 300'den fazlası Paris Polis Müdürü Maurice Papon'un emriyle polisin müdahalesi sonucu öldürülmüştü.

Tarihçilerin Fransa tarihinin kara lekelerinden biri olarak gördüğü ve "Paris Katliamı" olarak bilinen olayda yaralı Cezayirlilerden bir kısmı da Seine Nehri'ne atılarak öldürülmüştü.

Fransa'da Mart 1962'de söz konusu olaylara ilişkin tüm suç ve kabahatlere af getiren bir yasanın çıkmasıyla yüzlerce Cezayirlinin hayatını kaybettiği 1961 katliamına dair hiçbir adli soruşturma başlatılmamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Ekim 2021'de, başkent Paris'te dönemin Polis Müdürü Maurice Papon'un yetkisi altında işlenen suçların Fransa için affedilemez olduğunu ifade etmişti.

Macron'un, 27 Ağustos'ta Cezayir'e düzenlediği ziyarette, iki ülke çeşitli sektörlerde altı iş birliği anlaşması yapmış, bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişareyi içeren "Yenilenmiş Ortaklık için Cezayir Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Macron'un sömürge dönemi tarihi dosyalarını çözmek için "ortak tarihçiler komisyonu" oluşturmayı kabul ettiği bildirilmişti.